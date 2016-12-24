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Четверо вооруженных людей в масках ворвались в квартиру в центре Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399289-ru.html

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Сноубордисты прокатились по ночному Бишкеку, милиция намерена их оштрафовать

24 декабря 2016, 15:36       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Примерно в 8.00 в субботу в одну из квартир в центре Бишкека ворвались четверо неизвестных в масках, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан источники в правоохранительных органах.
"Преступление произошло в одном из домов на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. Известно, что грабители, угрожая пистолетами, унесли из квартиры деньги. Сумма пока не известна. Ведутся поиски нападавших", - отметили в милиции.
В службе "102" подтвердили информацию, что утром был вызов на пересечение улиц Адбрахманова и Боконбаева, сообщалось о нападении.
Правоохранительные органы пока официально не комментируют эту информацию.

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