Четверо вооруженных людей в масках ворвались в квартиру в центре Бишкека

24 декабря 2016, 15:36 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Примерно в 8.00 в субботу в одну из квартир в центре Бишкека ворвались четверо неизвестных в масках, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан источники в правоохранительных органах.

"Преступление произошло в одном из домов на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. Известно, что грабители, угрожая пистолетами, унесли из квартиры деньги. Сумма пока не известна. Ведутся поиски нападавших", - отметили в милиции.

В службе "102" подтвердили информацию, что утром был вызов на пересечение улиц Адбрахманова и Боконбаева, сообщалось о нападении.

Правоохранительные органы пока официально не комментируют эту информацию.