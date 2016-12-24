В Бишкеке из-за гололеда высыпали более 500 тонн песка и слои

24 декабря 2016, 15:14 Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" всю ночь и с раннего утра проводят работы по очистке тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов и городских дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Также в штатном режиме с раннего утра по городу Бишкек работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ). Всю ночь предприятие очищало дороги от снежного наката и гололедицы. Для очистки и подсыпки дорог задействовано 21 снегоуборочная машина, 4 трактора (Беларусь) для очистки тротуаров, 4 грейферных погрузчика, 20 работников дорожно-эксплуатационного управления, а также 510 дворников столичных районов.

На отсыпку уже израсходовано 501 тонна песка и более 54 тонны соли. Работы по уборке продолжаются.

Заявки по уборке мусора, заломов веток и уборке наледи в общественных местах мэрия города Бишкек просит горожан отправлять заявки с фотографиями на номера телефонов через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.