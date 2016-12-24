Пиротехника: пока гром не грянул

24 декабря 2016, 15:00 Комментарии

Когда до Нового года остался месяц с небольшим и предприниматели начали разворачивать сезонную торговлю пиротехническими изделиями, 23 ноября Госэкотехинспекция разослала письма, адресованные владельцам крупных рынков и местным властям. Ведомство просило не разрешать продажу петард и фейерверков где попало, и напоминало, что этот специфический товар следует продавать только в специализированных магазинах.

Ситуация сложилась патовая: пиротехника в страну завезена, а специализированных магазинов даже в столице сроду не было, за исключением одного-двух...

Ударим рейдами по пиротехнике

Чтобы увидеть, как исполняется предписание инспекционного ведомства, 15 декабря его сотрудники вместе с журналистами выборочно обошли некоторые ряды Ошского базара и рынка "Дордой". На первом не встретили ни торговцев, ни складов. За исключением одного продавца, выложившего на прилавок несколько коробок петард.

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Администрация "Дордоя" полностью запретила торговлю пиротехникой, из-за чего предприниматели явились к начальству с жалобой. Они рассказали, что закупили товар и теперь не знают, как быть. Кто-то утверждал, что закупил пиротехнику на миллион сомов. Администрация обещала выделить специальное место возле рынка и обещание сдержала.

На сегодня, по словам владельца рынка Жумабека Салымбекова, торговля петардами и фейерверками идет на отведенной территории в послеобеденное время. К тому же, по заверению директора ТРК, они вывели за пределы своей территории и единственный склад пиротехники.

В целом же ситуация со складами, где хранятся взрывчатые вещества развлекательного назначения, неоднозначная.

Как рассказал начальник пожарного надзора Госэкотехинспекции Таалай Омурзаков, у них нет информации о складах. Запросили у МВД адрес одного из мест хранения пиротехники на территории Аламудунского района, а когда пришли туда с проверкой, обнаружили совершенно другой товар.

По словам чиновника, даже крупные реализаторы скрывают адреса складов, говоря, что весь товар находится в самой торговой точке.

Кого обманываем?

Специалисты Госэкотехинспекции утверждают, что продавать можно только в специализированных магазинах, где созданы противопожарные условия: есть первичные средства пожаротушения, огнестойкие стены. Более того, располагаться такие магазины должны на расстоянии не менее 50 метров от административных зданий, быть на удалении от легковоспламеняющихся предметов и других товаров.

В мэрии столицы пораскинули мозгами и вот что придумали: в Свердловском и Первомайском районах разрешили торговать по выходным дням на территории продовольственных ярмарок на пересечении улиц Жумабек и Шопокова, после того как они принесут разрешение от Госэкотехинспекции.

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А вот в Ленинском районе решение еще не приняли, но предполагают, что скоро можно будет торговать возле главного входа на Ошский рынок и на территории продовольственной ярмарки в микрорайоне "Джал".

Октябрьский район также в раздумьях, но предполагается, что территорию для этого выделят в парке Победы. Чиновники отметили, что у них традиционно торгуют на территории рынка "Оберон".

Да, еще ужесточен штраф за незаконную торговлю этим товаром. Для физических лиц он составляет 1-5 тысяч сомов, для юридических может достичь 50 тысяч. Плюс милиция имеет право изъять товар.

Вроде что-то сделали, о чем-то подумали, но не выполнили главного: Госэкотехинспекция предписала торговать данным видом товара только в специализированных магазинах, а мэрия определила места для торговли на территории рынков и продовольственных ярмарок.

Как рассказали в мэрии столицы, сейчас они (все еще!) размышляют над тем, как организовать места для реализации пиротехники с соответствующими условиями.

Печальный пример

Конечно, обнадеживают данные инспекции о том, что в 2015 году не было ни одного пожара, связанного с пиротехникой, хотя 24 человека получили различные ожоги из-за нее. По информации Национального центра охраны материнства и детства в микрорайоне "Джал", туда пациентов с ожогами от пиротехники в этом году, к счастью, еще не поступало. Но ведь праздник еще впереди, и еще есть время упредить беду.

Возможно, кадры о том, что произошло на рынке пиротехники в Мексике, где трагедия унесла жизни 29 человек, а пострадало в общей сложности более 120, помогут нашим чиновникам очнуться от зимней спячки и начать действовать.