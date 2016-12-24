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ФБР предупредило о возможных атаках ИГ в США на Рождество

Источник:
http://knews.kg/2016/12/fbr-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399284-ru.html

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24 декабря 2016, 15:10       Комментарии

Федеральное бюро расследований выпустило предупреждение о возможных атаках "Исламского государства" на территории США в рождественские праздники, пишет русская служба ВВС.
"ФБР известно о нескольких онлайн-публикациях, в которых содержатся призывы к атакам против американских церквей. Как и всегда в подобных случаях, ФБР отслеживает ситуацию, выясняя, насколько правдоподобны такие угрозы", – говорится в заявлении бюро.
Ранее неназванные чиновники сообщили американским СМИ, что ФБР и министерство внутренней безопасности США направили нижестоящим ведомствам на местах официальное предупреждение о возможных атаках.
Это произошло после того как на сайтах, поддерживающих ИГ, опубликован находящийся в открытом доступе перечень американских церквей.
Одновременно госдепартамент США предостерег американских туристов от посещения Иордании и отдельных районов Египта, сославшись на высокий уровень террористической угрозы.
По данным американского внешнеполитического ведомства, в этих странах выходцы из США и стран Запада могут стать объектами нападения.
Кроме того, власти Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско усилили меры безопасности на рождественских рынках – после атаки на рождественскую ярмарку в Берлине.

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