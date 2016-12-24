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Атамбаев вылетел в Узбекистан с рабочим визитом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399283-ru.html

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Алмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

24 декабря 2016, 14:48       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, в субботу, вылетел с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан), сообщает пресс-служба главы КР.
Атамбаев встретится со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры республик обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Глава Кыргызстана также возложит цветы к могиле первого президента РУз Ислама Каримова.
Это первая встреча Шавката Мирзиёева в качества президента с лидером другой страны и первый за восемь лет визит главы КР в Узбекистан.

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