Президент Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в Республику Узбекистан

24 декабря 2016, 14:33 Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 декабря, с рабочим визитом вылетел в город Самарканд Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе президента.

В ходе визита Глава государства возложит цветы к могиле первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев встретится с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.