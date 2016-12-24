Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошла конференция "Междисциплинарное образование через призму мультикультуризма"В Бишкеке прошла конференция "Междисциплинарное образование через призму мультикультуризма"В мэрии Бишкека были зарегистрированы нарушения при назначении и отборе кадров, - ГКСВ мэрии Бишкека были зарегистрированы нарушения при назначении и отборе кадров, - ГКС

В Кара-Кульджинском районе машина скатилась по склону в сторону реки, погибли ребенок и женщина, 5 человек ранены

Источник:
http://kabar.kg/incident/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399281-ru.html

Похожие новости

Премьер С.Жээнбеков принял участие в церемонии открытия средней школы в Араванском районе

На дорогах Кыргызстана с 25 по 29 декабря проведут принудительный спуск лавин, временно будет приостанавливаться движение машин - МЧС

Переполненная легковушка перевернулась в Нарыне, погиб один человек

На постах "Сосновка" и "Арал" открыт проезд для большегрузных автомашин

В Нарынской области в ДТП погиб человек, шестеро получили травмы

24 декабря 2016, 14:42       Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. В Кара-Кульджинском районе машина скатилась по склону в сторону реки. В результате погибли один ребенок и женщина, еще 5 человек ранены, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
По их информации, в селе Кара-Таш, на 45 километре автодороги Мырзаке - Кара-Кулджа - Алайку с дороги съехала автомашина марки "УАЗ" и скатилась вниз по склону в сторону реки Тар. В результате происшествия на месте погибли 1 маленький мальчик и 1 женщина, еще 4 человека получили тяжелые травмы и 1 человек получил легкие травмы.
На место привлечено 5 спасателей, отметили в ведомстве.
Кроме этого, как сообщили в МЧС, в Кочкорском районе в с.Ак-Кыя на участке Кара Кужур автомашина "ВАЗ" с гос номерами N 35-32 В сошла с дороги и перевернулась .
"Спасатели, выехав на место проишествия, вытащили машину на автодорогу. Внутри было 7 человек, 1 человек погиб, 6 человек получили травмы, пострадавшие доставлены в Кочкорскую районную больницу. На место привлечено 4 спасателя", - сообщили в МЧС.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум