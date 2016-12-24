В Кара-Кульджинском районе машина скатилась по склону в сторону реки, погибли ребенок и женщина, 5 человек ранены

24 декабря 2016, 14:42 Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. В Кара-Кульджинском районе машина скатилась по склону в сторону реки. В результате погибли один ребенок и женщина, еще 5 человек ранены, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По их информации, в селе Кара-Таш, на 45 километре автодороги Мырзаке - Кара-Кулджа - Алайку с дороги съехала автомашина марки "УАЗ" и скатилась вниз по склону в сторону реки Тар. В результате происшествия на месте погибли 1 маленький мальчик и 1 женщина, еще 4 человека получили тяжелые травмы и 1 человек получил легкие травмы.

На место привлечено 5 спасателей, отметили в ведомстве.

Кроме этого, как сообщили в МЧС, в Кочкорском районе в с.Ак-Кыя на участке Кара Кужур автомашина "ВАЗ" с гос номерами N 35-32 В сошла с дороги и перевернулась .

"Спасатели, выехав на место проишествия, вытащили машину на автодорогу. Внутри было 7 человек, 1 человек погиб, 6 человек получили травмы, пострадавшие доставлены в Кочкорскую районную больницу. На место привлечено 4 спасателя", - сообщили в МЧС.