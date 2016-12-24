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В мэрии Бишкека были зарегистрированы нарушения при назначении и отборе кадров, - ГКС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399280-ru.html

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24 декабря 2016, 14:40       Комментарии

Какие-то вопросы и нарушения в государственных органах могут оставаться вне поле зрения ГКС. Об этом на онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Государственной кадровой службы Нурханбек Момуналиев.
По его словам, нарушения в госорганах обнаруживаются только при проведении мониторинга.
"Во время мониторинга чаще всего обнаруживается несвоевременное заполнение трудовых книжек. Об этом никто не пишет, к нам никто не обращается. Только при проведении мониторинга можем выявить такие нарушения. Также существуют нарушения при проведении конкурса, назначении, так что большинство нарушений выявляем через мониторинг", - сообщил глава ведомства.
Он добавил, что в мэрии Бишкека были зарегистрированы нарушения при назначении и отборе кадров.
"Мы написали руководителю аппарата мэрии, но не все нарушения были устранены, поэтому мы обратились к мэру столицы Албеку Ибраимову. Мы сейчас ждем его действий. Я уверен в том, что мэр рассмотрит все наши вопросы", - сказал Н.Момуналиев.

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