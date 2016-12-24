В мэрии Бишкека были зарегистрированы нарушения при назначении и отборе кадров, - ГКС

24 декабря 2016, 14:40 Комментарии

Какие-то вопросы и нарушения в государственных органах могут оставаться вне поле зрения ГКС. Об этом на онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Государственной кадровой службы Нурханбек Момуналиев.

По его словам, нарушения в госорганах обнаруживаются только при проведении мониторинга.

"Во время мониторинга чаще всего обнаруживается несвоевременное заполнение трудовых книжек. Об этом никто не пишет, к нам никто не обращается. Только при проведении мониторинга можем выявить такие нарушения. Также существуют нарушения при проведении конкурса, назначении, так что большинство нарушений выявляем через мониторинг", - сообщил глава ведомства.

Он добавил, что в мэрии Бишкека были зарегистрированы нарушения при назначении и отборе кадров.

"Мы написали руководителю аппарата мэрии, но не все нарушения были устранены, поэтому мы обратились к мэру столицы Албеку Ибраимову. Мы сейчас ждем его действий. Я уверен в том, что мэр рассмотрит все наши вопросы", - сказал Н.Момуналиев.