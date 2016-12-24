Жээнбеков ознакомился с состоянием Ошского зонального центра ветеринарной диагностики

24 декабря 2016, 14:22 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 декабря, в ходе рабочей поездки по Ошской области ознакомился с деятельностью Ошского зонального центра ветеринарной диагностики, сообщает пресс-служба правительства.

По данным директора Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы Мамарасула Тороева, реконструкция центра почти полностью завершена.

"Учреждение будет оборудовано новейшими технологиями, позволяющими проводить лабораторные исследования различной сложности. Премьер еще раз подчеркнул важность приведения в соответствие с международными стандартами отечественной системы ветеринарного и фитосанитарного контроля", – говорится в сообщении.

Премьер-министр также сказал о необходимости усиления кадрового потенциала данной отрасли.

"В частности, он отметил важность постоянного совершенствования учебных программ, с целью подготовки высококвалифицированных специалистов. Сооронбай Жээнбеков поручил соответствующим государственным органам в ранее указанные сроки завершить реконструкцию Ошского зонального центра ветеринарной диагностики и начать работы по лабораторным исследованиям", – отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Сооронбай Жээнбеков для обеспечения безопасности эпизоотической ситуации, пищевых продуктов, товаров народного потребления, окружающей среды и домашних животных поручил провести поэтапную работу по строительству и модернизации ветеринарных лабораторий в стране.

"На первом этапе на сумму 37,3 млн сомов будет завершена реконструкция ветеринарных лабораторий в городах Бишкек и Ош. На втором этапе, в 2017 году планируется провести строительство новых региональных ветеринарных лабораторий в городах Талас, Баткен, Каракол и Балыкчи, а также модернизацию 13 действующих учреждений по всей республике. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрены финансовые средства на сумму порядка 165 млн сомов", – подытожили в правительстве.

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