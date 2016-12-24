МЧС предупреждает: на дорогах Бишкек – Ош и Нарын – Казарман проведут принудительный спуск лавин

24 декабря 2016, 14:38 Комментарии

В период с 25 по 29 декабря на 132-137 и 198-250 км автодороги Бишкек-Ош, на 44-45 и 67-94 км автодороги Нарын-Казарман будет проведен принудительный спуск снежных лавин.

По данным пресс-служы МЧС, передвижение автомашин временно будет приостановлено, ограничение движения будет введено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках.

"Полностью автотрасса закрываться не будет, 23-24 декабря в связи с ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевале Төө-Ашуу) 121-138 км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265 км, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90 км, Каныш-Кыя-Кызыл-Адыр 75-82 км, Красная Горка- Ак-Таш 1-4 км, Нарын Казарман (перевал Кара-Көө) 67-94 км (на участке Ийри-Суу 42-44 км), Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу) 45-92 км и на автодороге Барскон-Ак-Шыйрак (перевал Сары-Мойнок и Сөөк) 60-6 8км ожидается сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров", — сообщает пресс-служба.