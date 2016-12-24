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В Бишкеке прошла конференция "Междисциплинарное образование через призму мультикультуризма"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399277-ru.html

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В Баткенский горкенеш прошли 5 партий, - ЦИК

ЦИК утвердила итоги выборов в Нарынский горкенеша: прошли 5 партий

24 декабря 2016, 14:47       Комментарии

23 декабря в Восточном университете прошла международная Penta-Lingua студенческая конференция на тему "Междисциплинарное образование через призму мультикультуризма". Общее количество участников было 145 человек из таких высших учебных заведений как: Восточный университет имени Махмуда Кашгари-Барскани, Кыргызская государственная юридическая академия, Международный Университет Кыргызстана, Международный университет "Ата-Тюрк Ала-Тоо", Американский университет в Центральной Азии, КТУ "Манас", МУЦА, Академия ОБСЕ, Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, КНУ им. Ж.Баласагына, БГУ им. К.Карасаева. Работа конференции осуществлялась по секциям на 5 языках: кыргызский, русский, английский, арабский и турецкий. Целями конференции являлось создание площадки для диалога культур и обмена опытом в таких сферах как: образование, наука и исследования по различным направлениям. Посредством видеоконференции выступил с приветствием и с наилучшими пожеланиями всем участникам конференции – ректор Римской школы бизнеса г-н Антонио Регусса (Италия). Темы докладов затрагивали как вопросы образовательных процессов, так и социального характера, а также применения зарубежного образовательного опыта в Кыргызской Республике. Работа в секциях шла очень активно и велась дискуссионная работа после каждого доклада и выступления. Чувствовался оживленный интерес участников к тематике конференции, также были обсуждены и дополнительные вопросы, которые в ходе выступления были затронуты участниками. Впервые была проведена конференция с применением современных методов коммуникационных технологий – дистанционное участие на конференции студентов из Турции, США, Армении, Азербайджана и Индии. Студенты из вышеперечисленных стран поделились своим опытом в обучении, проведению исследований по различным направлениям и дисциплинам, а также в прохождении стажировки или практики для студентов из Кыргызской Республики. По окончанию конференции, всем участникам были выданы именные сертификаты и награждены лучшие работы и доклады.

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