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Радость, благодарность поклонникам и медали — "Азия MIX" о победе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399276-ru.html

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Президент КР: "Азия MIX" являются предметом гордости для большинства кыргызстанцев

24 декабря 2016, 14:11       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Участники команды "Азия MIX" поделились в соцсетях своими эмоциями после победы в финале Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.
Финал прошел накануне, в пятницу. За титул чемпиона боролись "Азия MIX", Спарта" (Астана), "Радио Свобода" (Ярославль), Сборная Мурманска и Сборная Московского цирка. По итогам трех конкурсов коллектив из КР набрал 10,9 балла, "Спарта" - 10,6, Сборная Мурманска - 10,4, Сборная Московского цирка - 10,2, "Радио Свобода" - 9,5.
Такие вот эмоции у нас

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