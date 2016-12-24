Радость, благодарность поклонникам и медали — "Азия MIX" о победе

24 декабря 2016, 14:11 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Участники команды "Азия MIX" поделились в соцсетях своими эмоциями после победы в финале Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

Финал прошел накануне, в пятницу. За титул чемпиона боролись "Азия MIX", Спарта" (Астана), "Радио Свобода" (Ярославль), Сборная Мурманска и Сборная Московского цирка. По итогам трех конкурсов коллектив из КР набрал 10,9 балла, "Спарта" - 10,6, Сборная Мурманска - 10,4, Сборная Московского цирка - 10,2, "Радио Свобода" - 9,5.

Такие вот эмоции у нас