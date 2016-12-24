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Как выглядели рестораны и кафе во Фрунзе — архивные фото

 

Фотографии: sputnik.kg

          

Источник:
http://ru.sputnik.kg/photo/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399275-ru.html

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24 декабря 2016, 14:27       Комментарии

Sputnik Кыргызстан подготовил фотоленту для тех, кто никак не может определиться, куда пойти на новогодний корпоратив. Возможно, посмотрев ее, вы больше не захотите отправляться в ресторан с мудреным названием и и грибным эспуме в меню.
В 70-80-х годах во Фрунзе работали 47 гастрономических заведений. Они могли одновременно накормить и напоить более 4 тысяч человек. Сейчас в Бишкеке, согласно данным Нацстаткома, свыше 11 тысяч кафе, ресторанов и столовых.
Как выглядели магазины во Фрунзе, смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан>>

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