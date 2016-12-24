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"Правительство намерено продолжать работу, направленную на развитие спорта" - С.Жээнбеков на открытии спорткомплекса в Оше

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399273-ru.html

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24 декабря 2016, 14:11       Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 декабря, в рамках рабочей поездки по Ошской области принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса в городе Ош. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Глава Правительства напомнил, что в настоящее время ведется активная работа, направленная на развитие физической культуры и спорта в стране. По республике повсеместно строятся различные спортивные площадки и комплексы, в Кыргызстане проводятся различные спортивные мероприятия международного, республиканского значения, в числе которых Вторые Всемирные игры кочевников.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что подобные спортивные комплексы будут способствовать воспитанию молодежи в духе любви к спорту, смогут отечественным спортсменам занимать призовые места на различных международных соревнованиях и Олимпийских играх. Комплексы подобного уровня станут центром популяризации спорта среди населения и послужат важным фактором укрепления здоровья всей нации.
"Правительство страны намерено развивать и продолжать начатую работу, направленную на развитие спорта. В частности, воспитать здоровое поколение кыргызстанцев, подготовить чемпионов, которые будут прославлять на международной арене Кыргызстан", - отметил Сооронбай Жээнбеков.
Глава Правительства, поздравив всех с радостным событием, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и спортивных побед.
Премьер-министр также ознакомился с проектом моста, соединяющего улицы Тилеке баатыра и Сай-Бою в городе Ош. По сообщению мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева, мост будет оборудован отдельной велодорожкой и тротуаром для пешеходов. Параметры моста составят 45 метров в длину и 15 метров в ширину. Общая сметная стоимость проекта составляет 48 млн. сомов из республиканского бюджета. Строительные работы планируется начать в первом квартале 2017 года.
Глава Правительства отметил, что налаживание и обновление инфраструктуры регионов является показателем развития экономики страны. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что финансирование строительства объекта будет проводиться своевременно и поручил соответствующим государственным органам провести все работы качественно.

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