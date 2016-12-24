"Зеленстрой" и школьники Кыргызстана смастерят скворечники, чтобы вернуть птиц в городские парки

24 декабря 2016, 14:18 Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. По инициативе столичной мэрии муниципальное предприятие "Зеленстрой" совместно с бишкекским управлением образования организуют акцию "Позовите птиц в свой сад!".

Как сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека, сейчас разрабатывается совместная программа по изготовлению скворечников и кормушек для птиц школьниками на уроках труда с последующей установкой в парках, скверах и других местах обитания пернатых. Сотрудники "Зеленстроя" уже разработали эскизы кормушек и передали в управление образования для школьников.

"Как известно, в Бишкеке много вредителей деревьев, а птицы - естественные истребители вредных насекомых и их личинок, поэтому необходимо привлекать их в места большого скопления деревьев. За один день птица может уничтожить столько ползающих и летающих насекомых, сколько весит сама. Ласточки, стрижи, скворцы, синицы, трясогузки, мухоловки и многие другие окажут существенную помощь в борьбе с вредителями. Если мы вернем птиц в наши парки и скверы, то это будет значительным вкладом в улучшение экологической ситуации в любимом городе", - отметили в мэрии.