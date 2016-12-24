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Вместо аттестации госслужащих ГКС выбрала систему оценки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399269-ru.html

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24 декабря 2016, 14:08       Комментарии

Аттестация не полностью раскрывает вклад сотрудника, поэтому мы отменили аттестацию и утвердили систему оценки. Об этом в ходе онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Госкадровой службы Нурханбек Момуналиев.
По его словам, некоторые госслужащие могут хорошо разбираться в законодательстве и в теории, но мало работать, а некоторые не очень хорошо знают законы, но профессионально выполняют свою работу, поэтому внесли новую систему.
"При этом на оценки "отлично" вводится квота, потому что руководители, понимая сотрудников и их низкую заработную плату, ставят всем отлично. Но так не бывает. Поэтому ввели квоту на 30%. А все остальные могут получать "удовлетворительно", "хорошо" и так далее", - объяснил Н.Момуналиев.

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