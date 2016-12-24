Вместо аттестации госслужащих ГКС выбрала систему оценки

24 декабря 2016, 14:08 Комментарии

Аттестация не полностью раскрывает вклад сотрудника, поэтому мы отменили аттестацию и утвердили систему оценки. Об этом в ходе онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Госкадровой службы Нурханбек Момуналиев.

По его словам, некоторые госслужащие могут хорошо разбираться в законодательстве и в теории, но мало работать, а некоторые не очень хорошо знают законы, но профессионально выполняют свою работу, поэтому внесли новую систему.

"При этом на оценки "отлично" вводится квота, потому что руководители, понимая сотрудников и их низкую заработную плату, ставят всем отлично. Но так не бывает. Поэтому ввели квоту на 30%. А все остальные могут получать "удовлетворительно", "хорошо" и так далее", - объяснил Н.Момуналиев.