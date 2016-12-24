Президент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2015 год

24 декабря 2016, 14:07 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год", сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2016 года.

"Принятым законом утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2015 год по доходам (с учетом спецсредств) в сумме 113, 9 млрд сомов, по расходам в сумме 120,4 млрд сомов, с превышением расходов над доходами в сумме 6,5 млрд сомов. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования", – говорится в сообщении.