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Вместо аттестации госслужащих ГКС выбрала систему оценкиВместо аттестации госслужащих ГКС выбрала систему оценкиПрезидент вылетел в УзбекистанПрезидент вылетел в Узбекистан

Президент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2015 год

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399267-ru.html

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24 декабря 2016, 14:07       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год", сообщает пресс-служба главы государства.
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2016 года.
"Принятым законом утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2015 год по доходам (с учетом спецсредств) в сумме 113, 9 млрд сомов, по расходам в сумме 120,4 млрд сомов, с превышением расходов над доходами в сумме 6,5 млрд сомов. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования", – говорится в сообщении.

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