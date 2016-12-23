Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
снегопад −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бывший министр юстиции Ж.Мамбеталиева назвала "трусливой" позицию А.Саляновой в вопросе восстановления лицензии ЕлисееваБывший министр юстиции Ж.Мамбеталиева назвала "трусливой" позицию А.Саляновой в вопросе восстановления лицензии ЕлисееваАвоська: цены на продукты на 23 декабряАвоська: цены на продукты на 23 декабря

Будьте всегда онлайн

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42257...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399143-ru.html

Похожие новости

Больше всего семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявили в Чуйской области – МТСР

Онлайн-конференция с главой Госкадровой службы Н.Момуналиевым (ответы, часть 2)

Онлайн-конференция с главой Госкадровой службы Н.Момуналиевым (ответы, часть 1)

В рамках "Безопасного города" должны были установить 1,7 тыс. видеокамер, но установили всего пару, - Гражданский союз "За реформы и результат"

Президент Ирана: Мы всегда считали кыргызский народ другом

23 декабря 2016, 17:57       Комментарии

Многие абоненты, подключенные к LTE, сталкиваются с непроизвольным переключением на сети 2G или 3G. MegaCom в этой статье поделится советом, как быть онлайн только в высокоскоростной сети 4GLTE и при этом оставаться на связи.
Чтобы всегда пользоваться высокоскоростным Интернетом в сети 4G, вам нужно просто отключить мобильные данные в 2G/3G сети. Наберите команду *181*0#. Помните: при отключенных мобильных данных в 2G/3G сети доступ в Интернет может быть полностью ограничен, если вы покинете зону действия сети 4G. Для возобновления воспользуйтесь командой *181*1#. С помощью комбинации *181# вы всегда сможете проверить статус активности мобильных данных в 2G/3G сети.
Карта покрытия сети 4G, все подробности об активации LTE в вашем телефоне доступны на сайте компании 4g.megacom.kg и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.
Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум