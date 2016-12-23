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В Восточном университете состоялась конференция с применением современных коммуникационных технологий

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42258...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399142-ru.html

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В Бишкеке пройдет международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы совершенствования законодательства КР"

23 декабря 2016, 17:59       Комментарии

В Восточном университете 23 декабря прошла международная студенческая конференция "Междисциплинарное образование через призму мультикультуризма". Работа конференции велась по секциям на 5 языках - кыргызском, русском, английском, арабском и турецком.
Всего в конференции участвовали 145 человек из вузов Кыргызстана (Восточный университет имени Махмуда Кашгари-Барскани, КГЮА, МУК, Международный университет "Ата-Тюрк Ала-Тоо", АУЦА, КТУ "Манас", МУЦА, Академия ОБСЕ, АГУПКР, КНУ имени Ж.Баласагына, БГУ имени К.Карасаева). А также благодаря использованию современных методов коммуникационных технологий дистанционно в конференции участвовали студенты из Турции, США, Армении, Азербайджана и Индии. Подобная технология была применена в Восточном университете впервые. Иностранные студенты поделились опытом в обучении, проведении исследований и рассказали о возможностях стажировки или практики для студентов из Кыргызской Республики.
Посредством видеоконференции участников приветствовал ректор Римской школы бизнеса господин Антонио Регусса (Италия).
Цели конференции - создание площадки для диалога культур и обмена опытом в таких сферах, как образование, наука и исследования по различным направлениям. Основные темы докладов - образование, социальные вопросы, применение зарубежного образовательного опыта в Кыргызстане.
По итогам конференции всем участникам были выданы именные сертификаты, а авторы лучших работ получили награды.
Восточный университет имени М.Кашгари-Барскани: г.Бишкек, ул.Ибраева, 6а. Телефоны: 0(312)33 73 81, 0(312)33 73 69, www.chygysh.kg.

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