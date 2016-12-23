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Битва за депутатские значки. ЦИК выбрал продукцию, не отвечающую требованиям

 

Фотографии: 24.kg

  

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42259_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399141-ru.html

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23 декабря 2016, 18:09       Комментарии

Центризбирком выбрал продукцию компании, которая также не соответствует требованиям в технической документации. Об этом заявили сегодня на заседании независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб на действия или бездействие закупающих организаций, где рассматривался вопрос по тендеру на значки для депутатов местных кенешей.
Заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Подстречный - 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО "Медальер".
Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что продукция Виталия Подстречного не соответствует установленным требованиям и выполнена из дешевой китайской латуни.

Однако сегодня при замерах продукции компании-победителя выяснилось, что у значков, изготовленных ОсОО "Медальер", размеры не соответствуют требованиям и немного больше положенного: изображение флага составляет 27,5 х 16 мм.
<ul> <li>Нагрудный знак депутата местного кенеша представляет собой стилизованное изображение Государственного флага КР с габаритными размерами 27 x 16 мм и древком в 5 мм.</li> </ul> В ходе рассмотрения вопроса между представителями компаний вышел спор, к чему эти размеры относятся - к готовому изделию или это размеры флага.

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