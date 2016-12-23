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Угонщики захватили самолет Airbus A320 ливийской компании

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399140-ru.html

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23 декабря 2016, 18:11       Комментарии

Самолет Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захватили угонщики. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты, сообщили мировые СМИ.
Как отмечается, на борту самолета, следовавшего из ливийского города Сабха в Триполи, находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.
По данным The Times of Malta, самолет захватил один угонщик, предположительно вооруженный ручной гранатой.
Угонщик, сторонник Муаммара Каддафи (убитого президента Ливии), объявил, что готов отпустить всех находящихся на борту пассажиров, если выполнят его требования. Какие требования выдвигает захватчик самолета, пока не сообщили.
Другие мальтийские СМИ, включая сайт телеканала TVM, рассказали о двух угонщиках на борту ливийского самолета.
<table border="1"> <tr> <td> Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW
- Television Malta (@TelevisionMalta) 23 декабря 2016 г.

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