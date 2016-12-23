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Угонщики захватили самолет Airbus A320 ливийской компанииУгонщики захватили самолет Airbus A320 ливийской компании

С начала года от госценных бумаг в бюджет поступило 14,6 миллиарда сомов

Источник:
http://24.kg/finansy/42253_s_n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399139-ru.html

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23 декабря 2016, 18:15       Комментарии

За 11 месяцев поступило в бюджет от выпуска государственных казначейских векселей и облигаций 14 миллиардов 652 миллиона сомов.
Самыми доходными оказались облигации (ГКО). Их продано на 9 миллиардов 370,2 миллиона сомов. В том числе за счет размещения двухлетних ГКО - 4 миллиарда 432,4 миллиона, пятилетних - 4 миллиарда 291,6 миллиона, трехлетних - 646,1 миллиона.
Доходы по госказначейским векселям (ГКВ) несколько меньше - 5 миллиардов 281,9 миллиона сомов. Больше всего средств в бюджет поступило от выпуска ГКВ сроком обращения 12 месяцев - 3 миллиардов 105,2 миллиона сомов. От продажи шестимесячных ГКВ бюджет получил 1 миллиард 724,5 миллиона, трехмесячных - 452,2 миллиона сомов.

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