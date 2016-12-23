Бывший министр юстиции Ж.Мамбеталиева назвала "трусливой" позицию А.Саляновой в вопросе восстановления лицензии Елисеева

23 декабря 2016, 17:58 Комментарии

Бывший министр юстиции Жылдыз Мамбеталиева назвала "коварством и лицемерием" действия депутата ЖК от "Ата Мекена" Аиды Саляновой в вопросе восстановления адвокатской лицензии Алексея Елисеева. Свое заявление Мамбеталиева разместила на странице в Фейсбуке.

Накануне в интернете появилась запись беседы двух лиц, предположительно Саляновой и Мамбеталиевой, на которой голоса обсуждают, каким образом А.Елисеев восстановил лицензию. В беседе обе вспоминают события 2010 года.

Мамбеталиева обвинила Салянову в записи их разговора, назвав это "шпионской выходкой", таким образом подтвердив подлинность записи.

Далее Мамбеталиева заявила, что Аида Салянова собственноручно подписала приказ о восстановлении лицензии Елисееву.

Пост Жылдыз Мамбеталиевой публикуется полностью:

"Уважаемая Аида Женишбековна Салянова!

Я всеми силами старалась не реагировать на ваши заявления в СМИ. Но я поражена вашим коварством и лицемерием. Поэтому не могу и не вижу смысла дальше молчать.

Вы в своем посте на Фейсбуке посоветовали мне не быть "пешкой в чужой игре". На самом деле, в игры играете именно вы. Воспользовавшись своим статусом депутата и тем, что мы с вами бывшие коллеги, вы записали на диктофон наш разговор в вашем кабинете.

Эта "шпионская" выходка не является нарушением закона, но очень хорошо характеризует ваши ценности и вас саму как личность.

Давайте обозначим самое главное. Вы действительно собственноручно подписали приказ о возобновлении действия адвокатской лицензии Алексея Елисеева.

Признаюсь, меня удивило ваше решение. Разумеется, не было законных оснований в отказе Елисееву. Однако, совершенно ясно, что подобный шаг вы должны были обдумать основательно. Я не скажу, что вы сделали это в спешке. Но вы могли принять это решение после всех необходимых консультаций.

Почему вы так легко согласились выдать лицензию Елисееву и что вами двигало, я не знаю. Но вы были министром, и это было вашим решением. И вам нести за него ответственность.

В свое оправдание вы говорите так, будто вам принесли приказ, а вы подписали практически не глядя. Это не только трусливая, но и абсолютно некомпетентная позиция. Так может рассуждать обыватель или новичок, но точно не бывший министр юстиции и генеральный прокурор.

Сейчас вы плетете интриги, раздаете бесчисленное количество интервью и размещаете заказные статьи. Тем самым вы пытаетесь размыть свою вину и взваливаете ответственность на своих подчиненных. Это говорит многое о вашей сущности и вашем характере.

У нас с вами нет личных взаимоотношений, поэтому я не могу вам что-то советовать. Но я вам дам лишь один совет. Вспомните, что вы юрист. Защищайте свои действия в рамках закона, опираясь на нормы права. И имейте чуть больше самоуважения".