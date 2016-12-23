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Арзыбек Кожошев: Кыргызстан придает особое значение развитию экономических отношений с Ираном

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/arzybe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399136-ru.html

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23 декабря 2016, 18:09       Комментарии

Кыргызстан придает особое значение развитию экономических отношений с Ираном, отметил министр экономики Арзыбек Кожошев, приветствуя гостей и участников кыргызско-иранского форума в Бишкеке.
Он подчеркнул, что бизнес-форум является площадкой для обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия Кыргызстана и Ирана, а также способен помочь в установлении деловых контактов между бизнес-кругами наших стран.
"Иран обладает четвертой экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии – для Кыргызстана это значимый фактор сотрудничества. Для углубления сотрудничества между нашими странами создана и успешно функционирует межправительственная комиссия, в рамках которой определяются пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во многих сферах экономики, представляющих взаимовыгодный интерес", – говорится в сообщении.
В январе – октябре 2016 года товарооборот между двумя странами составил $12,3 млн и увеличился на 82,7 %, в том числе экспорт составил $7,3 млн и увеличился в 2,4 раза, импорт – $5 млн и вырос на 36 %.
"Сегодня здесь присутствуют представители бизнес-сообщества КР для создания и углубления экономических взаимоотношений, начало которым заложит данный форум.
Настало время придать нашим взаимоотношениям более содержательный характер и призвать вас рассмотреть возможности инвестирования в приоритетные направления, такие как: энергетика, транспортная логистика, переработка сельской продукции, туризм.
В частности,  международный аэропорт Манас может стать хабом для иранских авиакомпаний в направлении Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы готовы предложить наилучшие условия в регионе. Здесь мы готовы также предоставить услуги транзитного аэропорта с дозаправкой и техническим обслуживанием.
Кыргызстан может использовать международный порт Бандар-Аббас как возможность выхода к морю и дешевым грузоперевозкам", – подчеркнул глава Минэкономики.
Также Кожошев сообщил о возможности поставок мясной продукции,в первую очередь баранины.

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