Арзыбек Кожошев: Кыргызстан придает особое значение развитию экономических отношений с Ираном

23 декабря 2016, 18:09 Комментарии

Кыргызстан придает особое значение развитию экономических отношений с Ираном, отметил министр экономики Арзыбек Кожошев, приветствуя гостей и участников кыргызско-иранского форума в Бишкеке.

Он подчеркнул, что бизнес-форум является площадкой для обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия Кыргызстана и Ирана, а также способен помочь в установлении деловых контактов между бизнес-кругами наших стран.

"Иран обладает четвертой экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии – для Кыргызстана это значимый фактор сотрудничества. Для углубления сотрудничества между нашими странами создана и успешно функционирует межправительственная комиссия, в рамках которой определяются пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во многих сферах экономики, представляющих взаимовыгодный интерес", – говорится в сообщении.

В январе – октябре 2016 года товарооборот между двумя странами составил $12,3 млн и увеличился на 82,7 %, в том числе экспорт составил $7,3 млн и увеличился в 2,4 раза, импорт – $5 млн и вырос на 36 %.

"Сегодня здесь присутствуют представители бизнес-сообщества КР для создания и углубления экономических взаимоотношений, начало которым заложит данный форум.

Настало время придать нашим взаимоотношениям более содержательный характер и призвать вас рассмотреть возможности инвестирования в приоритетные направления, такие как: энергетика, транспортная логистика, переработка сельской продукции, туризм.

В частности, международный аэропорт Манас может стать хабом для иранских авиакомпаний в направлении Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы готовы предложить наилучшие условия в регионе. Здесь мы готовы также предоставить услуги транзитного аэропорта с дозаправкой и техническим обслуживанием.

Кыргызстан может использовать международный порт Бандар-Аббас как возможность выхода к морю и дешевым грузоперевозкам", – подчеркнул глава Минэкономики.

Также Кожошев сообщил о возможности поставок мясной продукции,в первую очередь баранины.