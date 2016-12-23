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Есть чему поучиться друг у друга — эксперт о визите Атамбаева в Узбекистан

Источник:
http://ru.sputnik.kg/opinion/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399135-ru.html

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Алмазбек Атамбаев и Хасан Роухани сделали заявления для прессы

23 декабря 2016, 17:54       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Кыргызстану и Узбекистану есть чему поучиться друг у друга, считает политолог Игорь Шестаков.
В субботу президент КР Алмазбек Атамбаев совершит рабочий визит в Узбекистан. Он посетит Самарканд, где вместе с главой РУз Шавкатом Мирзиёевым проведет встречу в узком и расширенном составах. Атамбаев также посетит могилу Ислама Каримова.
По мнению политолога, предстоящие переговоры лидеров двух стран могут открыть новую страницу во внешнеполитическом сотрудничестве.
"Безусловно, встреча Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиёевым будет иметь знаковый характер, тем более что это первый визит руководителя Кыргызстана в соседнюю республику за последние восемь лет. Новый глава Узбекистана уже продемонстрировал, что внешнеполитический курс его страны будет направлен на улучшение отношений прежде всего с соседними государствами", - сказал Шестаков.
Он отметил, что важным фактором сотрудничества может стать развитие торгово-экономического партнерства на межрегиональном уровне.
"Уже начались двусторонние визиты на уровне делегаций соседних областей. Эти встречи могут привести к конкретным результатам в плане активизации экономических связей уже в ближайшее время. Такой формат улучшит взаимопонимание и доверие в урегулировании приграничных проблем. А доверие на границах - это залог безопасности не только двух государств, но и региона в целом", - считает политолог.
Шестаков подчеркнул, что это приведет к укреплению южных границ СНГ, прежде всего на фоне постоянно неспокойного Афганистана.
"Узбекистан вполне мог бы использовать возможности Кыргызстана в выходе на рынки стран ЕАЭС, в том числе путем создания на территории двух государств совместных предприятий по производству продукции, ориентированной на экспорт. В то же время кыргызстанские предприниматели могут изучить опыт узбекских коллег по продвижению экспорта плодоовощной продукции на российские рынки", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что и Узбекистан, и Кыргызстан имеют общего врага в лице радикальных религиозных течений, активизировавшихся в последнее время.
"Нам стоит изучить большой опыт Узбекистана в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Можно взаимодействовать в межгосударственном формате - например, на уровне ОДКБ, ШОС и СНГ", - сказал политолог.
По его мнению, два государства также могут сотрудничать в сфере предотвращения "цветных" революций, ведь и для Кыргызстана, и для Узбекистана сохранение стабильности является приоритетом.

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