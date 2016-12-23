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Авоська: цены на продукты на 23 декабря

Источник:
http://ru.sputnik.kg/avoska/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399134-ru.html

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23 декабря 2016, 17:55       Комментарии

Сегодня килограмм китайских мандаринов можно купить за 90 сомов, а 10-килограммовый ящик обойдется в 750. Следует помнить, что просто хранить эти плоды в ящике нельзя - сгниют.
Правила хранения цитрусовых - в инфографике.
Поглощая кисло-сладкие дольки, вы заботитесь о своем здоровье, ведь в них много витамина C. В 100 граммах мандаринов его 38 миллиграммов, тогда как суточная норма составляет 60 миллиграммов.
Цены на рынке пока стабильны, небольшое подорожание отдельных продуктов наблюдается в супермаркетах.
Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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