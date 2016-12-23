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Премьер Мальты заявил об угоне ливийского самолета с 118 людьми на борту

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399132-ru.html

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23 декабря 2016, 17:18       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находились 118 человек, могли угнать, воздушное судно приземлилось на Мальте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на мальтийские СМИ.
По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования не выяснены.
Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс на остров. "Проинформирован о возможной ситуации с захватом ливийского внутреннего рейса, который взял курс на Мальту ", - написал премьер в своем официальном аккаунте в Twitter.
Источник РИА Новости

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