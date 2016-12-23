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МЧС КР рекомендует водителям воздержаться от проезда по горным автодорогам страны

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399131-ru.html

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МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным дорогам

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23 декабря 2016, 17:32       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. МЧС КР рекомендует водителям воздержаться от проезда по горным автодорогам страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
На автодороге Бишкек-Ош на 4 местах сошли снежные лавины: на 224 км сошла лавина дважды, также сошла снежная лавина на 226, 198 км. Со стороны дорожников ведется расчистка от снежной массы. В связи со сходом снежных лавин на автодороге Бишкек -Ош, 23 декабря с 10:00 введено ограничение проезда с поста "Сосновка" (Чуйская область. Жайылский район), также ограничения есть на постах "Арал" (Жалал-Абадская область Токтогульский район), и "ДЭУ" в городе Кара-Куль Жалал-Абадская области. В связи с вышеуказанными, МЧС КР рекомендует водителей воздержаться от проезда по горным автодорогам страны без острой необходимости.
23-24 декабря в связи с ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевале Төө-Ашуу) 121-138км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265км, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90км, Каныш-Кыя-Кызыл-Адыр 75-82 км, Красная Горка- Ак-Таш 1-4км, Нарын Казарман (перевал Кара-Көө) 67-94 км (на участке Ийри-Суу 42-44км), Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу) 45-92км и на автодороге Барскон-Ак-Шыйрак (перевал Сары-Мойнок и Сөөк) 60-68км ожидается сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

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