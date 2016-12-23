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Владимир Путин рассказал о сложностях Кыргызстана

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/eaes/42255_vladim...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399130-ru.html

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23 декабря 2016, 17:49       Комментарии

Президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции о сложностях в отношениях Кыргызстана с коллегами по ЕАЭС.
По его словам, в КР еще есть нерешенные вопросы в области фитосанитарных норм. У страны в этой части "есть свои сложности" с Россией и Казахстаном. Есть у Кыргызстана нерешенные вопросы и по сельскому хозяйству. Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь "друзьям из Кыргызстана" в создании фитосанитарной системы.
"Думаю, и Казахстан поможет в административном, финансовом и профессиональном плане, чтобы на наши рынки поступала качественная продукция", - выразил надежду президент России.
Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС 12 августа 2015 года. Однако до сих пор не решен вопрос о снятии ветеринарных постов на кыргызско-казахской границе. Фитосанитарные посты Казахстан снял лишь 26 октября 2016 года после настоятельной рекомендации Евразийской экономической комиссии. Кыргызстан убрал их еще 18 ноября 2015-го.

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