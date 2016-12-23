Минсоцразвития работает над предоставлением жилья детям-сиротам

23 декабря 2016, 17:15 Комментарии

В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный вопросу обеспечения жильем выпускников детей-сирот из интернатных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По словам заместителя министра Лунары Мамытовой, данная тема актуальна, и для решения проблемы нужен комплексный подход со стороны государственных органов.

"Министерством создана рабочая группа по разработке проекта положения по социальному сопровождению выпускников детских учреждений интернатного типа. В данном документе заложены механизмы предоставления жилья детям-сиротам", – сказала замминистра.

Руководитель общественного фонда "Защиты прав детей-сирот" Игорь Беляев отметил, что в Кыргызстане отсутствует официальные данные о выпускниках детских домов-интернатов, где дети содержатся до 15 до 18 лет, получая при этом неполное среднее образование.

"После выпуска о судьбе детей никто не интересуется. Это отражается на их будущем, так как дети не адаптированы к условиям самостоятельной жизни. Каждый год из стен домов-интернатов выпускается около 400 детей-сирот. Однако нет четкой статистики предыдущих лет. Поэтому я хочу обратиться к государственным органам, чтобы они создали базу данных о выпускниках детских домов",– сказал он.

На этот вопрос ответила начальник Управления по защите семьи и детей Жаныл Джумабаева, отметив, что в настоящее время министерством при технической поддержке Европейского союза разрабатывается база данных детских учреждений интернатного типа, где будет отражаться движение всех детей, находящихся в учреждении, то есть поступление, перемещение и выход из учреждений. Кроме этого, межведомственная рабочая группа разработала проект комплексной программы по поддержке семьи и защиты детей на 2017 – 2027 годы.

По ее словам, большое внимание уделяется тому, чтобы дети жили именно в семьях. В связи с чем ведется активная работа по воссоединению детей с биологическими родителями, а также передача детей на усыновление, опеку.

"В 9 школах-интернатах проживают 1 тысяча 200 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Но надо сказать, что из всего количества у 400 детей есть родители. Политика министерства заключается в том, чтобы дети воспитывались в семьях, либо у родственников", – добавила Джумабаева.