Кандидата в депутаты местного кенеша пырнули ножом, он скончался

23 декабря 2016, 17:31 Комментарии

Ранее ГУВД Чуйской области сообщало, что в Чуйском районе задержан подозреваемый в убийстве. Как оказалось, жертвой стал кандидат в депутаты Дон-Арыкского айильного кенеша.

По данным пресс-службы МВД, 8 декабря примерно в 18:30 в территориальную больницу Чуйского района был доставлен мужчина азиатской внешности в возрасте 30-35 лет с ножевым рением в область груди, который, не приходя в сознание, скончался. Погибшим оказался 32-летний гражданин Ш.Т., житель села Дон-Арык.

"Установлено, что в тот день во дворе одного из домов мужчина распивал спиртное со своим приятелем А.З., 1982 года рождения, жителем Сокулукского района. В результате возникшей ссоры последний ранил Ш.Т. ножом в область груди. От полученных травм мужчина скончался",– сообщает пресс-служба.

Данное преступление раскрыто оперативниками ГУБОП МВД, по горячим следам задержан 34-летний А.З. житель Сокулукского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Задержанный заключен под стражу. Ведется следствие.