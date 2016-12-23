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Кандидата в депутаты местного кенеша пырнули ножом, он скончался

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kandid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399127-ru.html

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23 декабря 2016, 17:31       Комментарии

Ранее ГУВД Чуйской области сообщало, что в Чуйском районе задержан подозреваемый в убийстве. Как оказалось, жертвой стал кандидат в депутаты Дон-Арыкского айильного кенеша.
По данным пресс-службы МВД, 8 декабря примерно в 18:30 в территориальную больницу Чуйского района был доставлен мужчина азиатской внешности в возрасте 30-35 лет с ножевым рением в область груди, который, не приходя в сознание, скончался. Погибшим оказался 32-летний гражданин Ш.Т., житель села Дон-Арык.
"Установлено, что в тот день во дворе одного из домов мужчина распивал спиртное со своим приятелем А.З., 1982 года рождения, жителем Сокулукского района. В результате возникшей ссоры последний ранил Ш.Т. ножом в область груди. От полученных травм мужчина скончался",– сообщает пресс-служба.
Данное преступление раскрыто оперативниками ГУБОП МВД, по горячим следам задержан 34-летний А.З. житель Сокулукского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Задержанный заключен под стражу. Ведется следствие.

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