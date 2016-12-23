Подозреваемые в избиении первокурсника КНВЛ попросили у него прощения

23 декабря 2016, 16:42 Комментарии

Подозреваемые в избиении первокурсника Кыргызского национального военного лицея им. Д. Асанова опровергают воровство со стороны пострадавшего. Об этом сегодня, 23 декабря, "ВБ" сообщил дедушка одного из подозреваемых Темир Бузурманкулов.

По его словам, ЧП действительно произошло в октябре уходящего года. Однако потасовка между парнями случилась не из-за воровства лицеиста.

"Сам М.И. хороший парень. Мы не имеем к нему никаких претензий. Воровством, как выяснилось, он не занимался. Произошла словесная перепалка между ребятами. Сейчас парни помирились и попросили у пострадавшего прощения", - сказал Бузурманкулов.

Напомним, ранее "ВБ" сообщал, что воспитанника первого курса Кыргызского национального военного лицея им. Д. Асанова избили сокурсники до перелома челюсти. Руководство лицея в свою очередь не стало скрывать данный факт сообщив, что в настоящий момент проводятся следственные мероприятия.