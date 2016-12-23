Перестрелка на дороге. Владелец "Тойоты" выстрелил в другого водителя

23 декабря 2016, 16:52 Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Ибраимова и Московской один водитель ранил из пистолета другого. Об этом сегодня, 23 декабря, "ВБ" сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что звонок на пульт 102 поступил примерно в 11.30 дня. Водители автомобилей "Хонда фит" и "Тойота" не поделили дорогу, после чего словесная перепалка переросла в драку.

"Оба водителя 1989 года рождения. В ходе ссоры водитель "Тойоты" вытащил из салона своего авто травматический пистолет и выстрелил в лицо другому. Известно, что стрелявший занимается бизнесом. Пострадавшего увезли в больницу. Задержанный доставлен в РОВД Свердловского района. Ведутся предварительные следственные действия", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя КР Алмазбек Кулназаров сообщил, что пациент 27-летний Урмат Карачаев был доставлен в больницу на "скорой".

"У него огнестрельное ранение щечно-подглазичной области. Состояние оценивается как средней тяжести. Пациенту оказана помощь дежурным врачом. Рана с дефектом мягких тканей, инфицированная. Ее не ушивали, но обработали. Как заживет, возможно, будет дефект и понадобится операция", - сообщил Кулназаров.