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Перестрелка на дороге. Владелец "Тойоты" выстрелил в другого водителя

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352666_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399125-ru.html

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23 декабря 2016, 16:52       Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Ибраимова и Московской один водитель ранил из пистолета другого. Об этом сегодня, 23 декабря, "ВБ" сообщили в пресс-службе МВД.
Уточняется, что звонок на пульт 102 поступил примерно в 11.30 дня. Водители автомобилей "Хонда фит" и "Тойота" не поделили дорогу, после чего словесная перепалка переросла в драку.
"Оба водителя 1989 года рождения. В ходе ссоры водитель "Тойоты" вытащил из салона своего авто травматический пистолет и выстрелил в лицо другому. Известно, что стрелявший занимается бизнесом. Пострадавшего увезли в больницу. Задержанный доставлен в РОВД Свердловского района. Ведутся предварительные следственные действия", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя КР Алмазбек Кулназаров сообщил, что пациент 27-летний Урмат Карачаев был доставлен в больницу на "скорой".
"У него огнестрельное ранение щечно-подглазичной области. Состояние оценивается как средней тяжести. Пациенту оказана помощь дежурным врачом. Рана с дефектом мягких тканей, инфицированная. Ее не ушивали, но обработали. Как заживет, возможно, будет дефект и понадобится операция", - сообщил Кулназаров.

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