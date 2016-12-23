В 2017 году бюджет Госагентства спорта сократили на 120 млн сомов

23 декабря 2016, 17:08 Комментарии

В 2017 году бюджет Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта составит 515 млн сомов. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил глава ведомства Канат Аманкулов.

По его словам, эта сумма составляет на 120 млн меньше, чем было в 2016-м году. "Поэтому мы должны их использовать рационально и открыто, какому виду [спорта] сколько выделили", - сказал он.

Также Аманкулов добавил, что отныне будут прекращены "турпоездки" для спортсменов, которые очень часто разъезжают на международные состязания в другие страны. "Спортсмен не успел вернуться с одного международного турнира и восстановиться, сразу уезжает на следующий. А там его схватка длится три минуты, и ради этого такие зарубежные поездки", - пояснил он.

Также рациональное использование бюджета будет касаться учебно-тренировочных сборов. Тренеры национальных сборных проводят их всего девять раз в год, тогда как юношеские команды - в два раза больше. Но для чего и перед какими важными состязаниями проводятся эти учебно-тренировочные сборы - тренеры не отчитываются.

Помимо этого календарный план соревнований и учебно-тренировочных сборов на 2017 год будет утвержден в соответствии с бюджетом. "Мы прекратим проведение ненужных сборов, а также открыто должны сказать еще в начале года, сколько денег каким видам спорта сможем выделить. Тогда будет легче вести работу и нам, и федерациям по видам спорта", - добавил он.