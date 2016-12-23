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Филипп Киркоров приедет в Бишкек с новой шоу-программой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352665_fi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399121-ru.html

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23 декабря 2016, 17:14       Комментарии

В феврале в Бишкеке состоится концерт звезды российской эстрады Филиппа Киркорова. Информацию подтвердили в администрации Дворца спорта им. Кожомкула.
В Бишкек Киркоров приедет в рамках мирового турне шоу "Я". Концерт состоится во Дворце спорта им. Кожомкула 24 февраля.
Организаторы отмечают, что во время трехчасового шоу зрители услышат старые и новые хиты, увидят танцевальные номера, которые будут сопровождаться спецэффектами. Также зрителей ожидают эффектные декорации. Для этого будут использованы сцена-трансформер, лифты, светодиодные экраны нового поколения с 3D-графикой.
Мировое турне шоу "Я" началось в марте этого года. Первый концерт певец дал в Москве, и к настоящему моменту он уже выступил практически во всех крупных городах России, Германии, а также в Баку и Ашхабаде. В январе 2017 года он выступит в Астане, затем в Бишкеке и Ташкенте.
Отметим, в последний раз с концертом в Бишкек Филипп Киркоров приезжал летом 2015 года. До этого он вместе с другими российскими звездами несколько раз приезжал в Кыргызстан на закрытые vip-вечеринки.

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