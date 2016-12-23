Сегодня: Кулматов и его зарплата, беспошлинная нефть, погода улучшится

23 декабря 2016, 17:30 Комментарии

В парламенте возмутились слишком высокими зарплатами в Российско-Кыргызском фонде развития. По данным депутатов, возглавляющий эту организацию экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов назначил себе зарплату в 15 тысяч долларов США. В Жогорку Кенеше считают, польза от деятельности РКФР значительно скромнее, чем финансовое вознаграждение, которое назначается сотрудникам фонда.

Кстати, никаких официальных данных по поводу баснословных зарплат отдельных сотрудников РКФР нет. Возможно, депутаты озвучили попавшую к ним инсайдерскую информацию, но и позиция фонда в складывающейся ситуации не совсем понятна. Там отказываются озвучить сведения о зарплатах сотрудников и считают, что международная финансовая структура подотчетна парламенту.

На дороге Бишкек - Ош сошли лавины. Трасса закрыта. Первое ЧП случилось около 9.30 утра на 224-м километре, спустя час обвал снежных масс повторился. По данным МЧС, лавина накрыла грузовой бус "Мерседес", водитель и пассажиры были эвакуированы и не пострадали. Длина завалов составила около 300 метров, высота 3-4 метра.

Чрезвычайное ведомство сообщило, что к расчистке снежных завалов экстренно привлечена техника Министерства транспорта. Спасатели считают, что в лучшем случае дорога может быть открыта к вечеру 23 декабря. При этом МЧС настоятельно призывает водителей отказаться от дальних поездок по горным трассам, так как в ближайшие дни угроза схода лавин будет очень высока.

В Джалал-Абадской области в результате отравления угарным газом погибла семья. Тела - женщины 1979 года рождения, ее 14-летнего сына и дочери 3-х лет были обнаружены 22 декабря. Хозяйка отапливала дом углем, по какой-то причине угарный газ попал в помещение.

Трагедия произошла в селе Коткор Базар-Коргонского района. Представители местной администрации полагают, что причиной случившегося стала неисправность печи. Чиновники также сообщили, что глава семейства сейчас находится на заработках за пределами Кыргызстана.

Москва дала добро. Кыргызстан будет получать беспошлинную нефть из России и на 90 процентов обеспечит потребности республики в бензине, дизельном топливе и автогазе. Решение об этом было принято Госдумой 21 декабря. По условиям соглашения реэкспорт сырой нефти запрещен, но при этом себестоимость горюче-смазочных материалов, как оценивают эксперты, снизится примерно на 25 процентов.

Экономисты видят множество плюсов в этом, ряд собственных перерабатывающих предприятий теперь будут обеспечены работой и постоянно загружены. Но антимонопольному ведомству придется очень внимательно отслеживать ценовую политику. Соблазн завысить стоимость топлива может быть очень велик, поэтому контролирующие органы должны действовать оперативно и четко.

Кыргызстан и Иран открывают новые горизонты сотрудничества. В Бишкек прибыл президент Исламской республики Хосана Роухани. "Мы всегда считали кыргызский народ дружественным, с которым у нас единая цивилизация. Ваш официальный визит в Иран в прошлом году открыл новые горизонты для развития отношений", - заявил Рохани в ходе встречи с Атамбаевым.

Кыргызстан поддерживает Иран как кандидата на вступление в ШОС. Президент Атамбаев выразил уверенность, что это укрепит позиции и авторитет Шанхайской организации сотрудничества на международной арене.

В ходе переговоров рассмотрена 10-летняя программа сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном. Бишкек рассчитывает на поддержку в реализации экономических программ, в частности, Тегеран заинтересовали предложения по инвестированию в энергетический сектор. Отдельно прорабатывается вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения, развития коммуникаций и борьбы с распространением наркотиков и терроризма.

Снег прекратится, морозы ослабнут. Синоптики дали прогноз погоды до 26 декабря. В течение ближайших суток осадки ослабнут и прекратятся. Уже в воскресенье днем температура воздуха будет колебаться около нуля. А в следующий понедельник на солнышке будет +5...+7.

Достаточно сложные погодные условия сохранятся в высокогорных районах. Морозы там пока задержатся, а в течение ближайших дней ввиду большого количества выпавших осадков существует опасность схода лавин. МЧС уже призвало водителей быть предельно внимательными, а еще лучше - в ближайшее время по горным трассам вообще не ездить.