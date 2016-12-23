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Трасса Бишкек — Ош закрыта для проезда до 20.00 из-за лавин

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399119-ru.html

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23 декабря 2016, 17:36       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Из-за схода лавин трассу Бишкек - Ош закрыли до 20.00, МЧС оповестило об этом кыргызстанцев при помощи SMS-рассылки.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что на посту "Сосновка" скопилось более 250 автомашин - порядка 150 грузовиков и 100 легковых авто.
Сегодня на трассе Бишкек - Ош сошли четыре лавины: на 226-м и 198-м километрах и дважды на 224-м. Работники дорожных служб расчищают дорогу от снежных масс. Развернуты два пункта обогрева - на 50 мест каждый. Аналогичные пункты разворачивают в Таласской и Джалал-Абадской областях.
Ограничение на проезд введено на постах "Арал" (Токтогульский район Джалал-Абадской области) и "ДЭУ" (Кара-Куль, Джалал-Абадская область).
Ночью на дороге уже вводили временный запрет (до пяти утра) на проезд всех автомобилей из-за ухудшения погодных условий.
По данным МЧС, на высокогорных участках трасс сегодня ожидается сход снежных лавин и заносы, снежный накат и гололедные явления. Министерство рекомендует водителям воздержаться от проезда по горным дорогам без острой необходимости.

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