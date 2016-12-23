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Подписан закон "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета КР за 2015 год"

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399118-ru.html

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23 декабря 2016, 16:53       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год", сообщили в пресс-службе президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2016 года.
Принятым законом утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год по доходам (с учетом спецсредств) в сумме 113, 9 млрд. сомов, по расходам в сумме 120,4 млрд. сомов, с превышением расходов над доходами в сумме 6,5 млрд. сомов.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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