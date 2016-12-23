Подписан закон "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета КР за 2015 год"

23 декабря 2016, 16:53 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год", сообщили в пресс-службе президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2016 года.

Принятым законом утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год по доходам (с учетом спецсредств) в сумме 113, 9 млрд. сомов, по расходам в сумме 120,4 млрд. сомов, с превышением расходов над доходами в сумме 6,5 млрд. сомов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.