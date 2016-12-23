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Подписан закон "О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы"Подписан закон "О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы"Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"

Внесены изменения в закон "О республиканском бюджете КР на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы"

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399117-ru.html

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23 декабря 2016, 16:58       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы", сообщили в пресс-службе президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2016 года.
В соответствии с принятым законом доходы республиканского бюджета на 2016 год составят 124,8 млрд. сомов, что на 448,2 млн. сомов больше объема, утвержденного законом от 31 декабря 2015 года № 233. Расходы республиканского бюджета составят 146,8 млрд. сомов, что на 18,3 млн. сомов больше ранее утвержденного показателя. Дефицит республиканского бюджета составит 22 млрд. сомов, с сокращением ранее установленного размера на 429,9 млн. сомов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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