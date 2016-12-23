И.о. начальника МП "Бишкекглавархитектура" назначен Асхат Тулебердиев

23 декабря 2016, 17:06 Комментарии
Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Исполняющим обязанности начальника МП "Бишкекглавархитектура" назначен Тулебердиев Асхат Темирбекович, сообщили в мэрии столицы.
Распоряжение №660-ок подписано мэром города Бишкек Албеком Ибраимовым 20 декабря 2016 года.
Ранее Асхат Тулебердиев занимал должность первого заместителя начальника МП "Бишкекглавархитектура", начальника центра проектно-консультационных услуг "Единое окно" МП "Бишкекглавархитектура". Исполняющего обязанности начальника коллективу представил вице-мэр Дюшембиев Б.О.