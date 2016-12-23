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В Бишкеке обсудили вопрос обеспечения жильем выпускников интернатных учреждений

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399114-ru.html

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23 декабря 2016, 17:12       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В Бишкек прошел круглый стол, посвященный вопросу обеспечения жильем детей-сирот, являющихся выпускниками интернатных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцразвития.
По словам заместителя министра труда и социального развития Лунары Мамытовой, данная тема - актуальная и для решения проблемы нужен комплексный подход со стороны государственных органов.
"Министерством создана рабочая группа по разработке проекта Положения по социальному сопровождению выпускников детских учреждений интернатного типа. В данном документе заложены механизмы предоставления жилья детям-сиротам", - сказала замминистра.
Руководитель общественного фонда "Защиты прав детей-сирот" Игорь Беляев отметил, что в Кыргызстане отсутствует официальные данные о выпускниках детских домов интернатов, где дети содержатся до 15-18 лет, получая при этом не полное среднее образование.
"После выпуска судьбой детей никто не интересуется. Это отражается на судьбе детей, которые не адаптированы к условиям самостоятельной жизни. Каждый год из стен домов-интернатов выпускаются около 400 детей-сирот. Однако нет четкой статистики с предыдущих лет. Поэтому я хочу обратиться к государственным органам, чтобы они создали базу данных о выпускниках детских домов", - сказал он.
На этот вопрос ответила начальник Управления по защите семьи и детей Жаныл Джумабаева, отметив, что в настоящее время Министерством при технической поддержке Европейского Союза разрабатывается база данных детских учреждений интернатного типа, где будет отражаться движение всех детей, находящихся в учреждении, т.е. поступление, перемещение и выход из учреждений. Кроме этого, межведомственная рабочая группа разработала проект Комплексной программы по поддержке семьи и защиты детей на 2017-2027 годы.
По ее словам, большое внимание уделяется тому, чтобы дети жили именно в семьях. В связи с чем, ведется активная работа по воссоединению детей с биологическими родителями, а также передача детей на усыновление/удочерение, опеку.
"В 9 школах интернатах проживают 1200 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Но надо сказать, что из всего количества у 400 детей есть родители. Политика Министерства заключается в том, чтобы дети воспитывались в семьях, либо у родственников", - добавила Ж.Джумабаева.

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