В Бишкеке обсудили вопрос обеспечения жильем выпускников интернатных учреждений

23 декабря 2016, 17:12 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В Бишкек прошел круглый стол, посвященный вопросу обеспечения жильем детей-сирот, являющихся выпускниками интернатных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцразвития.

По словам заместителя министра труда и социального развития Лунары Мамытовой, данная тема - актуальная и для решения проблемы нужен комплексный подход со стороны государственных органов.

"Министерством создана рабочая группа по разработке проекта Положения по социальному сопровождению выпускников детских учреждений интернатного типа. В данном документе заложены механизмы предоставления жилья детям-сиротам", - сказала замминистра.

Руководитель общественного фонда "Защиты прав детей-сирот" Игорь Беляев отметил, что в Кыргызстане отсутствует официальные данные о выпускниках детских домов интернатов, где дети содержатся до 15-18 лет, получая при этом не полное среднее образование.

"После выпуска судьбой детей никто не интересуется. Это отражается на судьбе детей, которые не адаптированы к условиям самостоятельной жизни. Каждый год из стен домов-интернатов выпускаются около 400 детей-сирот. Однако нет четкой статистики с предыдущих лет. Поэтому я хочу обратиться к государственным органам, чтобы они создали базу данных о выпускниках детских домов", - сказал он.

На этот вопрос ответила начальник Управления по защите семьи и детей Жаныл Джумабаева, отметив, что в настоящее время Министерством при технической поддержке Европейского Союза разрабатывается база данных детских учреждений интернатного типа, где будет отражаться движение всех детей, находящихся в учреждении, т.е. поступление, перемещение и выход из учреждений. Кроме этого, межведомственная рабочая группа разработала проект Комплексной программы по поддержке семьи и защиты детей на 2017-2027 годы.

По ее словам, большое внимание уделяется тому, чтобы дети жили именно в семьях. В связи с чем, ведется активная работа по воссоединению детей с биологическими родителями, а также передача детей на усыновление/удочерение, опеку.

"В 9 школах интернатах проживают 1200 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Но надо сказать, что из всего количества у 400 детей есть родители. Политика Министерства заключается в том, чтобы дети воспитывались в семьях, либо у родственников", - добавила Ж.Джумабаева.