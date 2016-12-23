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Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42250...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399113-ru.html

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Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"

Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"

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23 декабря 2016, 16:51       Комментарии

Мобильный оператор О! информирует о запуске обновленной линейки тарифных планов "Переходи на О!". Так, в рамках нового предложения предусмотрено все необходимое для современного пользователя смартфона - безлимитный мобильный Интернет, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны, а также возможность просмотра любимых телепередач на 130 телеканалах.
"Мы рады открыть нашим абонентам доступ к мобильному телевидению О!TV. Теперь чтобы смотреть качественный телевизионный контент, нет необходимости проводить время дома. Благодаря новой линейке тарифов "Переходи на О!" у вас под рукой не только безлимитный Интернет и бесплатные минуты разговоров, но и любимые каналы в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Всего за пару кликов каждый может авторизоваться на сайте услуги или скачать приложение в App Store или Google Play и получить доступ к десяткам телевизионных каналов, фильмов и сериалов в высоком качестве. Вы не пропустите ни одной интересной телепрограммы!" - отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.
Интернет-трафик в сети О!, который используется при просмотре ТВ-каналов, не тарифицируется. Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать приложение O!TV в Play Market и App Store.
Подробная информация о новых тарифах линейки "Переходи на О!" - на сайте www.o.kg, а также по телефонам 751 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).
Мобильный оператор О! - сеть для твоего смартфона!

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