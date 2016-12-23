Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"Подписан закон "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета КР за 2015 год"Подписан закон "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета КР за 2015 год"

Из зала суда, где рассматривается иск Дастана Бекешева, вывели гражданских активистов

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42251_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399112-ru.html

Похожие новости

Минтранс: Гражданская авиация развивается, несмотря на проблемы с финансами

В рамках "Безопасного города" должны были установить 1,7 тыс. видеокамер, но установили всего пару, - Гражданский союз "За реформы и результат"

Жээнбеков: Гражданская авиация должна способствовать развитию туризма и торговли

С.Жээнбеков: "Гражданская авиация должна способствовать развитию туризма и торговли республики"

Минтранс Кыргызстана практически завалил планы по развитию гражданской авиации

23 декабря 2016, 16:56       Комментарии

Адиля Турдукулова и других гражданских активистов, которые пришли поддержать на процессе с депутатом парламента ответчика Мавляна Аскарбекова, судья выгнал из зала заседаний. Об этом ИА "24.kg" сообщил Адиль Турдукулов.
По его словам, судья принял решение в ответ на ходатайство адвокатов Дастана Бекешева о том, что в зале не должны присутствовать посторонние. "Все потому, что о прошлом заседании суда я написал в соцсетях и выложил фото", - сообщил Адиль Турдукулов.
Дастан Бекешев подал в суд на Мавляна Аскарбекова за его посты в социальных сетях. Активист заявил, что этого не было. Более того, обещал в суде доказать, что это депутат оскорблял его.
По словам Дастана Бекешева, два местных интернет-издания, перепечатавшие сообщение гражданского активиста, принесли ему официальные извинения, и теперь в качестве ответчика идет только сам активист.
"Там не только мое исковое заявление, но и заявление Кыргызского общества слепых и глухих. Мавлян Аскарбеков оскорбил не только меня, но и руководство общества, обвинив в мошенничестве и прочих преступлениях. Пусть теперь докажет в суде, что мы являемся преступниками", - подчеркивал Дастан Бекешев.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум