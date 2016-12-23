Кинологи Кыргызстана прошли курс повышения уровня профессионализма

23 декабря 2016, 16:33 Комментарии

На базе кинологического центра Государственной пограничной службы провели курс подготовки младших специалистов кинологии.

По данным отдела по связям с общественностью и СМИ ГПС, занятие проходили в течении месяца с 23 ноября по 22 декабря 2016 г.

"Для эффективного освоения учебного курса военнослужащим была предоставлена возможность самостоятельного выбора служебных собак, исходя из их характера и специфических особенностей, необходимых для выполнения служебных задач. В перспективе это позволит им и их питомцам качественно и эффективно выполнять задачи по охране и защите государственной границы",– сообщает пресс-служба.

По завершении курса военнослужащие, успешно прошедшие контрольные испытания, были направлены по местам дислокации, где их служебные собаки будут нести службу в зависимости от направления подготовки: применяться для задержания нарушителей госграницы, обнаружения взрывчатых, наркотических веществ и их прекурсоров, а также выполнения сторожевых и караульных функций.

1 of 3