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Кыргызстан и Иран обсудили торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399109-ru.html

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23 декабря 2016, 17:08       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани, где стороны обсудили деятельность кыргызско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, в особенности рассматривались вопросы транспортной коммуникации, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, энергетики, науки, современных технологий, пищевой и легкой промышленности.
"Ваш визит в Кыргызстан станет важным событием в деле дальнейшего развития и укрепления отношений между нашими дружественными странами. Хотел бы подчеркнуть актуальность и своевременность проведения в рамках вашего визита бизнес-форума с участием деловых кругов обеих стран. Форум будет способствовать налаживанию партнерских отношений, развитию плодотворного диалога бизнес-представителей двух республик, расширению инвестиционного сотрудничества и поиску новых деловых контактов по всем заинтересованным направлениям",–отметил Сооронбай Жээнбеков, приветствуя Хасана Роухани.
Президент Ирана также выразил намерение об укреплении дружеских отношений.
"Наша политика всегда была направлена на укрепление добрососедских отношений со всеми близлежащими странами. Визит президента Алмазбека Атамбаева в Исламскую Республику Иран в прошлом году имел большое значение для дальнейшего развития двусторонних отношений",– отметил Роухани.
Касаясь культурно-гуманитарного сотрудничества, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что данное направление является наиболее активной сферой взаимодействия и стимулирующим фактором развития кыргызско-иранских связей. Глава правительства выразил благодарность за участие спортивной делегации Ирана во Вторых всемирных играх кочевников и отметил, что подобные мероприятия служат сближению народов, развитию добрых отношений и укреплению взаимопонимания между народами.

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