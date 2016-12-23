Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"

23 декабря 2016, 16:57 Комментарии

Мобильный оператор О! информирует о запуске обновленной линейки тарифных планов "Переходи на О!". Так, в рамках нового предложения предусмотрено всё необходимое для современного пользователя смартфона – безлимитный мобильный интернет, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны, а также возможность просмотра любимых телепередач на 130 телеканалах.

"Мы рады открыть нашим абонентам доступ к мобильному телевидению О!TV. Теперь, чтобы смотреть качественный телевизионный контент, нет необходимости проводить время дома. Благодаря новой линейке тарифов "Переходи на О!" у вас под рукой не только безлимитный интернет и бесплатные минуты разговоров, но и любимые каналы в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Всего за пару кликов каждый может авторизоваться на сайте услуги или скачать приложение в App Store или Google Play и получить доступ к десяткам телевизионных каналов, фильмов и сериалов в высоком качестве. Вы не пропустите ни одной интересной телепрограммы!" – отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Интернет-трафик в сети О!, который используется при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется. Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать приложение O!TV в PlayMarket и AppStore.

Подробная информация о новых тарифах линейки "Переходи на О!" на сайте www.o.kg, а также по телефонам 751 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!