Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Как и где провести выходные в столице. Афиша с 23 по 25 декабряКак и где провести выходные в столице. Афиша с 23 по 25 декабряПодписан закон "О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы"Подписан закон "О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы"

Армия сирот из 13,5 тысячи человек. В Бишкеке обсудили проблемы таких детей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352636_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399107-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке обсудили вопрос обеспечения жильем выпускников интернатных учреждений

Кыргызстан и Иран обсудили торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество

И.о. начальника МП "Бишкекглавархитектура" назначен Асхат Тулебердиев

В Бишкеке появился новый главный архитектор

Пуля изувечила лицо — врач о пострадавшем при стрельбе в центре Бишкека

23 декабря 2016, 17:02       Комментарии

В Кыргызстане на сегодня насчитывается 13,5 тысячи сирот и детей без попечения родителей. Ежегодно 350-400 детей выпускаются из детских домов и интернатов во взрослую жизнь. Как показывает практика, они абсолютно не приспособлены и не адаптированы к взрослой самостоятельной жизни. Такие данные озвучили на круглом столе "Актуальность создания Молодежного центра для детей-сирот, выпускников детских домов и интернатов".
"Только 5% успешно адаптируются, получают образование, создают свои семьи и ведут нормальный образ жизни. 6% спиваются, становятся бомжами, пополняют ряды криминала. Более 80% становятся жертвами обстоятельств. Девочки, выходя замуж в 16-17 лет, становятся зависимыми, бесправными, терпят унижения и насилие. Мальчики вынуждены идти на тяжелую работу и трудятся за угол и тарелку супа", - сообщила Лейла Саралаева, главный редактор газеты "Новые лица".
По мнению руководителя Общественного фонда "Защита прав детей-сирот" Игоря Беляева, в первую очередь необходимо готовить подростков к самостоятельной жизни.
"Мы не хотим превращать выпускников интернатов в иждивенцев, которые будут и дальше сидеть на шее у спонсоров и государства. Мы хотим, образно говоря, дать им в руки удочку, помочь в социализации, чтобы они и сами вливались в ряды тех, кто оказывает содействие новым выпускникам", - рассказал Беляев.
Что касается детей, оставшихся без попечения родителей, то, по мнению заведующей отделом по защите семьи и детей Минтруда и соцразвития Жаныл Джумабаевой, необходимо усилить ответственность родителей и родственников.
"У нас дети, оставшиеся без попечения, попавшие на государственное иждивение при живых родителях и многочисленных родственниках, составляют подавляющее большинство в детских домах и интернатах. Я очень хотела бы посмотреть в глаза таким родителям. Мы работаем в направлении восстановления кровных родственных связей и считаем это одним из главных направлений работы", - подчеркивает она.
Присоединилась к обсуждению и депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина. Парламентарий уверена, что необходимо равняться на международный опыт решения проблемы.
"Например, в Грузии еще несколько лет назад было 47 детских домов. Сегодня их – государственных – осталось 2. Зато появилась широкая сеть семейных детских домов, патронажных семей, и именно эта система поддерживается государством. Эффективность социализации детей-сирот возросла во много раз. Аналогичный опыт развивает ряд регионов России, в Польше мне довелось наблюдать такую систему. Мне думается, что это более чем перспективное направление", - считает депутат.
Государственные чиновники представили свой взгляд на проблему. Со стороны правительства участие в мероприятии приняла заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.
"Дело в том, что Жилищный кодекс Кыргызской Республики дает выпускникам социальных учреждений право на жилье. Но у нас нет механизма, который позволил бы реализовать эту норму. Работа в данный момент идет, после соответствующего постановления правительства создана межведомственная комиссия, которая занимается сейчас разработкой нужного механизма", - сказала Мамытова.
Во время обсуждения были высказаны различные точки зрения. Удалось добиться и конкретных договоренностей между правительственными чиновниками и общественными организациями. В частности, предложение оформить идею о Молодежном центре в виде проекта, который будет внесен на реализацию в Минсоцразвития.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум