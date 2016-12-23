Как и где провести выходные в столице. Афиша с 23 по 25 декабря

23 декабря 2016, 17:03 Комментарии

Пятница, 23 декабря Премьера фильма "Призрачная красота". Вы влюбитесь в этот фильм даже после просмотра трейлера. Музыка, слова, образы героев - все в нем совершенно. Картина очень лирична и заставляет задуматься о разных сторонах жизни - любви, смерти, старости, быстротечности времени... Будьте готовы прослезиться. Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах сети Cinemtica c 23 декабря.

Благотворительный вечер Christmas Jazz. За атмосферу и музыкальное сопровождение отвечает джазовый исполнитель Клайд Форсберг, а он виртуозный музыкант, уж поверьте. Все средства от продажи билетов пойдут на новогодние подарки для воспитанников детских домой. Стоимость входа - 300 сомов. Вечер в Livebar Rooms начнется в 21.00.

Сангрия-пати. В очередной раз бар "Чемодан Зусмановича" представит нового талантливого диджея, который крутит сеты в стилях "лаундж" и "дипхаус". А названа вечеринка в честь испанского прохладительного напитка - здесь у вас будет возможность ощутить его пряный вкус. Начало - в 21.00, вход свободный.

Суббота, 24 декабря New Year Handmade Day. Новогодние праздники вдохновляют - хочется творить, а вместо подарков, наспех купленных в магазине, положить под елку что-то созданное своими руками. Ololohause предоставляет уникальную возможность для творчества - организовывает мастер-классы, где вы почувствуете себя настоящим волшебником. Начало - в 11.00. Стоимость участия - от 200 до 600 сомов.

Ретроспектива Уэса Андерсона "Королевство полной луны". Это история о двух влюбленных подростках, снятая в лучших традициях режиссера: тщательно продуманные костюмы и много желтого цвета. Сюжет фильма простой, персонажи умиляют. Начало показа - в 18.00 в ololohause. Стоимость билета - 100 сомов.

Мини-чемпионат по латинским танцам. Если танцор из вас неважный, просто отправляйтесь понаблюдать за другими. В состязаниях примут участие представители всех латино-школ Бишкека. Самым талантливым танцорам достанется кубок. Мероприятие стартует в 19.00 в торговом центре Bishkek Park.

Воскресенье, 25 декабря Открытие горнолыжного сезона на базе "Чункурчак". Ура, дождались! В этот день здесь будет много развлечений на свежем воздухе. Вам необязательно уметь стоять на лыжах или сноуборде, главное - присутствовать. А самых активных участников организаторы мероприятия порадуют подарками. Начало - в 10.00.

Балет "Щелкунчик". Канун Рождества (католического) - самое время окунуться в сказку и поверить в волшебство. Поможет вам в этом знаменитый балет Петра Чайковского "Щелкунчик". За музыкальное сопровождение отвечает симфонический оркестр Национального театра оперы и балета имени А. Малдыбаева. Начнется балетный спектакль в 17.00.

Сказку о заколдованном принце также покажут на сцене Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова. В спектакле примут участие звезды российского балета Наталья Сомова и Сергей Мануйлов.

Рождественский концерт Purple King. В прошлый раз выступление этой группы зрители встретили на ура. Потому отбросьте все сомнения и отправляйтесь веселиться, танцевать и подпевать. Не забудьте про рождественское настроение! Начало концерта - в 21.00 в баре "Чемодан Зусмановича".

Куда еще можно сходить в Бишкеке в преддверии Нового года, чтобы поднять настроение, смотрите на карте Sputnik Кыргызстан>>