Министр экономики КР: "Товарооборот между Кыргызстаном и Ираном за январь-октябрь 2016 года увеличился на 80%"

23 декабря 2016, 16:04 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Товарооборот между Кыргызстаном и Ираном за январь-октябрь 2016 года увеличился на 82,7 %. Об этом сегодня на кыргызско-иранском бизнес-форуме сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, сегодняшний бизнес-форум является площадкой для обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия Кыргызстана и Ирана. А также помочь в установлении деловых контактов между бизнес-кругами двух стран. Иран обладает четвертой экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии - для Кыргызстана это значимый фактор сотрудничества.

"Для углубления нашего сотрудничества создана и успешно функционирует Межправительственная комиссия, в рамках которой определяются пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во многих сферах экономики, представляющих взаимовыгодный интерес. Мы придаем большое значение экономическому сотрудничеству с Ираном. Если остановится на цифрах, то за январь-октябрь 2016 ода товарооборот между нашими странами составил 12,3 млн долларов, то есть увеличился на 82,7%. И я считаю, что настало время придать нашим отношениям более содержательный характер и призвать вас рассмотреть возможности инвестирования в приоритетные направления, такие как туризм, транспортная логистика, переработка сельхозпродукции", - сказал министр.