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Депутаты ЖК КР встретились с руководством государственных учреждений здравоохранения Стамбула - МИД

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399104-ru.html

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23 декабря 2016, 16:49       Комментарии

Бишкек, 23 декабря/Кабар/. Генконсульство КР организовали встречу отдельных депутатов ЖК КР с руководством государственных учреждений здравоохранения Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
Отмечается, что во встрече с кыргызской стороны приняли участие депутаты Асылбек уулу Дамирбек, Айдаров Салайдин и Зулушев Курманкул. С турецкой стороны - генеральный секретарь Яашар , профессор Абдулкадир Унсал , профессор Режеп Демирхан , а также сотрудники данных медицинских учреждений.
В ходе встречи стороны обсудили результаты работ в рамках реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук. Турецкая сторона предоставила исчерпывающую информацию об организации обследования и лечения пациентов из Кыргызской Республики в рамках данного Соглашения.
В ходе указанной встречи турецкая сторона провела для кыргызской делегации экскурсию по учреждениям здравоохранения с посещением пациентов из Кыргызской Республики, находящихся в стационарных отделениях.
Также по инициативе депутата ЖК КР Асылбек уулу Дамирбек кыргызская сторона посетила граждан Турецкой Республики, госпитализированных с различными травмами в результате террористического акта, произошедшего 10 декабря 2016 года в районе Бешикташ г.Стамбул. Кыргызская делегация выразила данным пострадавшим слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
В завершение встреч руководству указанных медицинских учреждений была вручена письменная благодарность от Парламента Кыргызской Республики.

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